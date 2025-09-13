「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ平和島」（１３日、平和島）角山雄哉（３４）＝兵庫・１１１期・Ｂ１＝が１３日の初日４Ｒで１着。インからコンマ０７のトップスタートを決めて押し切り「最近は逃げられていなかったし、勝てて良かったです。スタートの見え方も合っていました」とレース後は笑顔満開だった。仕上がりに関しても「スリットから先はいいと思うし、ターンした感じも良かった。しっかり舟が向いたし押してい