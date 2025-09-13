フランスのナショナルデーで披露されたマイア・バルーさん（左から2人目）らのパフォーマンス＝13日午前、大阪市此花区の夢洲大阪・関西万博は13日、フランスのナショナルデーを迎えた。芸術やスポーツ界の著名人が続々と登場し「愛の讃歌」をテーマに、日本とフランスの絆をアピールした。フランスは首都パリに万博を取り仕切る博覧会国際事務局（BIE）の本部を擁する。式典に出席したロラン・サンマルタン貿易担当相は、1867