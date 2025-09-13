気象台は、午後4時16分に、洪水警報を松前町、知内町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を函館市、長万部町、今金町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・松前町、知内町に発表 13日16:16時点渡島、檜山地方では、13日夜のはじめ頃から14日未明まで低い土地の浸水に警戒してください。渡島地方では、13日夜のはじめ頃から14日明け方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■函館