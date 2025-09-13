宝塚歌劇団宙組の新トップスター・桜木みなとの本拠地お披露目公演『ＰＲＩＮＣＥＯＦＬＥＧＥＮＤ／ＢＡＹＳＩＤＥＳＴＡＲ』が１３日、兵庫県の宝塚大劇場で開幕した。『ＰＲＩＮＣＥ−』は大劇場公演としては２２年の宙組公演『ＨｉＧＨ＆ＬＯＷ−ＴＨＥＰＲＥＱＵＥＬ−』以来となる、宝塚歌劇団とＬＤＨのコラボミュージカル。前回の公演の際に、脚本・演出の野口幸作氏がＥＸＩＬＥ・ＨＩＲＯに「次は『ＰＲＩＮ