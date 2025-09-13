女優の有村架純が１２日、ＴＢＳ系「Ａ―Ｓｔｕｄｉｏ＋」に出演。映画「ビリギャル」で主演を務めたことを振り返った。同作は、書籍「学年ビリのギャルが１年で偏差値を４０上げて慶應大学に現役合格した話」を実写化した、２０１５年公開の映画。有村は主人公のギャル高校生・工藤さやかを演じた。当時２２歳だった有村。オファーをもらった時は「私には、多分無理」と思ったという。「クランクインの前日の夜までわからな