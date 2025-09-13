13日（土）、ジャイアンツタウンスタジアムでのイースタン・リーグ、対巨人戦。DeNAの先発投手は森唯斗、対する巨人の先発投手は園田純規。DeNAは1回表、先制のチャンスを迎える。九鬼隆平の二塁打などで一死二塁と先制のチャンスを作り、打席には梶原昂希を迎える。しかし梶原は内野フライに倒れ2アウトに。続くフォードは外野フライに倒れ3アウト。巨人の先発・園田の立ち上がりを攻めたが得点を挙げることはできなかった。