9月13日、中山競馬場で行われた6R・2歳新馬戦（芝2000m）は、戸崎圭太騎乗の2番人気、メイショウハチコウ（牡2・栗東・牧浦充徳）が勝利した。1/2馬身差の2着にロミオ（牡2・美浦・上原佑紀）、3着にブランニューホーム（牡2・美浦・深山雅史）が入った。勝ちタイムは2:03.1（稍重）。1番人気で横山武史騎乗、レイヒストリコ（牡2・美浦・黒岩陽一）は、6着敗退。【新馬/中山5R】キタサンブラック産駒 スタートレインがデビュ