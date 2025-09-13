今回、Ray WEB編集部はあたりの強い女上司について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は社会人2年目です。憧れの広告業界に入り、業務にも慣れてきたのですが、ひとつ問題があって……？女上司に、わざと聞こえるように嫌味を言われた主人公。主人公の書いた企画書は無事読んでもらえるのでしょうか？原案：Ray WEB編集部作画：あべニコライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】主人公にだけ厳しい上司..