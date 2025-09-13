彼氏の「結婚しよう。でも幸せにできる自信がつくまで待って」という言葉にノロけてはいけません。それはいつなの？どうしたら自信がつくの？実はもう結婚できる状態かもしれません。そこで20代から30代の独身男性199名に聞いたアンケート結果から「『幸せにする自信がつくまで待って』と結婚を保留する彼氏にプロポーズさせるセリフ９パターン」をご紹介します。【１】「プロポーズしてくれたらすぐ幸せになるんだけど（笑）