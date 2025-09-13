◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（１３日・東京ドーム）優位にゲームを進めていた巨人が５回の大量失点で阪神に逆転を許した。３番手として高梨雄平投手がマウンドへ。代打・原口の投強襲の内野安打で同点に追いつかれた。近本は三振に切って取ったが、続く中野に右中間を破る走者一掃の適時三塁打を浴びた。さらに森下にも中前適時打を許し、この回、阪神の打者一巡の猛攻で一気に７点を奪われ、逆転された。この試合は