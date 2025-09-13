◆バレーボール男子世界選手権（１３日、フィリピン・マニラ）１次リーグが行われ、５１年ぶりメダル獲得を目指す世界ランク５位の日本は初戦で同１６位のトルコと対戦した。アウトサイドヒッター・石川祐希主将、対角に高橋藍、セッター・大宅真樹、対角にオポジットの宮浦健人、ミドルブロッカー・小野寺太志、エバデダン・ラリー、リベロは山本智大が先発した。第１セットを１９―２５で先取された日本は、第２セットも苦