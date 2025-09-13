◆テニス▽男子国別対抗戦デビス杯予選２回戦日本−ドイツ（１３日、東京・有明コロシアム）日本は最終日、第１試合のダブルスで、柚木武（イカイ）、綿貫陽介（ＳＢＣメディカルグループ）組が、ケビン・クラビーツ、ティム・プッツ組に３−６、６−７のストレートで敗れ、前日のシングルス２試合と合わせ、３連敗で日本の敗退が決まった。相手は、ともに４大大会のタイトルを持つ強豪だ。日本は、予選１回戦の英国戦で組ん