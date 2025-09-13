歌手の美川憲一が１３日、洞不全症候群のためペースメーカーの取り付け手術を受けていたことを明らかにした。洞不全症候群とは、不整脈の一種。一般社団法人不整脈心電学会のホームページによると、右心房にある洞結節が規則的に発生させる電気によって収縮と拡張を繰り返す心臓が、洞結節の機能不全により脈拍が少なくなり、脳への血流が途絶えて意識障害や失神などの症状が出ることを指すという。症状としては、失神やめま