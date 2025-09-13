◇ナ・リーグドジャース1―5×ジャイアンツ（2025年9月12日サンフランシスコ）山本由伸投手（27）がこの日、敵地でのジャイアンツ戦に先発。7回まで1安打1失点、10奪三振と力投したが、援護に恵まれず12勝目はお預け。チームは延長10回でサヨナラ負けを喫した。地元放送局は試合後の総括で山本の投球を絶賛した。山本は立ち上がり1死から2番・ディバースを四球で歩かせると、次打者・アダメスに左中間を破る二塁打を浴び