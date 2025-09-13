◇ナ・リーグドジャース1―5×ジャイアンツ（2025年9月12日サンフランシスコ）ドジャースのマックス・マンシー内野手（35）が12日（日本時間13日）、敵地でのジャイアンツ戦に「4番・三塁」で先発出場も8回に死球を受けて途中交代した。マンシーは6回の第3打席で右脇腹痛から復帰後、初安打となる右前打。ただ、8回に右手に死球を受け苦悶の表情。そのまま走者としてプレーを続けたが、裏の守備からベンチに退き途中交代