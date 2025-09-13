障害者競泳のジャパンパラ大会が１３日、名古屋市の日本ガイシアリーナで開幕した。午後の決勝競技の開始前に、今月５日に病気のために５５歳で亡くなったパラリンピック金メダリストの成田真由美さんを追悼した。会場のスクリーンに成田さんの現役時代の映像などが流された後、選手や関係者、スタンドの観客らが黙とうした。成田さんは１３歳で発症した横断性脊髄炎で下半身まひとなり、２３歳で競泳を開始。夏季パラリン