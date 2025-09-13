【サンフランシスコ＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの山本由伸は１２日（日本時間１３日）、敵地でのジャイアンツ戦に先発し、７回１安打１失点、３戦連続の２桁となる１０奪三振、１四球だった。九回二死まで無安打無失点だった前回登板に続く快投を見せたが、ドジャースは延長十回に４番手のスコットがサヨナラ満塁本塁打を浴びて１―５で敗れた。連勝は４で止まった。山本の好投が、またしても勝利につながらなかった。