大の里大相撲秋場所は14日に東京・両国国技館で幕を開ける。ともに横綱初制覇を目指す大の里と豊昇龍、大関昇進に挑む関脇若隆景ら話題が豊富。15日間のチケットは既に完売している。昇進2場所目の大の里は13日、先場所覇者の幕内琴勝峰とともに国技館での優勝額贈呈式に出席し「細かいことを考えず、横綱として初めての優勝をできるようにしっかりと頑張る」と話した。11勝止まりだった先場所からの巻き返しはなるか。若隆