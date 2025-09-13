藤岡事件の慰霊祭で、慰霊碑に手を合わせる参列者＝13日午後、群馬県藤岡市1923年9月1日の関東大震災後、現在の群馬県藤岡市で流言を信じた住民が朝鮮人17人を虐殺した「藤岡事件」の慰霊祭が13日、現場近くの成道寺で営まれた。主催した市民団体「藤岡事件を学び伝える会」の秋山博会長は「尊い命を奪われた犠牲者に思いをはせ、二度とこのような歴史を繰り返さないよう誓う」とあいさつした。本堂で読経後、参列者約120人が