元バレーボール日本代表の木村沙織さん（39）が13日、TBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYOナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）にゲスト出演。現在のバレーボール女子日本代表の強さについて語った。女子代表は開催中の世界バレーで世界2位のブラジルにフルセットの末、惜敗。15年ぶりのメダルを目指したが4位で戦いを終えた。木村さんは準決勝のトルコ戦を振り返り「本当にあと一歩。あと1点先に取れれば銀メダルまでいけ