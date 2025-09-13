◆陸上世界選手権（13日、東京・国立競技場）15日の男子マラソンに出場する近藤亮太（三菱重工）＝長崎県島原市出身＝が、目標の入賞へ自信を見せた。13日にオンラインで取材に応じ「3カ月のマラソン練習でほぼ100％の仕上がり。心身ともにいい状態」と語った。2月の大阪で日本歴代5位、初マラソン日本最高となる2時間5分39秒を記録。2度目のマラソンで日の丸を背負うが「プレッシャーになる部分が少ない。楽しみたい」と力