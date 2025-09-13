＜Shinhan Donghae Open3日目◇13日◇ジャック・ニクラウスGC（韓国）◇7471ヤード・パー72＞韓亜日3ツアー共催大会の第3ラウンドが終了した。日本で行われた2022年大会覇者の比嘉一貴が8バーディ・1ボギーの「65」をマーク。トータル14アンダー・単独首位に浮上し、今季2勝目（通算8勝目）に王手をかけた。【写真】 ウッドからアイアンまで…比嘉一貴はほぼオール“外ブラ”構成トータル13アンダー・2位にスコット・ビンセン