◇卓球WTTチャンピオンズ マカオ(9〜14日、マカオ)卓球WTTチャンピオンズ マカオは13日、女子シングルス準々決勝が行われ、大藤沙月選手(世界ランク10位)は蒯曼選手(同4位)に敗れ、準決勝進出とはなりませんでした。国際大会では過去3度対戦して全敗の難敵。最初のゲームを落とした大藤選手ですが、続くゲームは粘りのラリーで11−9とゲームを奪取。しかし、第3ゲームは出だしに8連続失点するなど、大差で落とすと、その後の