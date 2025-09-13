◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)男女混合1600メートルリレー予選では、日本が1組目で3分12秒08の日本記録で5着。全体9番目でしたが、レース後に2組目のケニアが失格となり、涙の予選敗退から一転、初の決勝進出に変わりました。1走から今泉堅貴選手、井戸アビゲイル風果選手、吉津拓歩選手、松本奈菜子選手の4人で挑んだ予選。アメリカが先頭でレースを進める中、4走の松本選手が最後にジャマイカを抜き、6位から5