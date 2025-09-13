◇ア・リーグエンゼルス1―2マリナーズ（2025年9月12日シアトル）先発したエンゼルス・菊池雄星は緩急をうまく使って6回98球を投げて4安打1失点と好投。また、この日でシーズン投球回が167回2/3となり、3年連続で規定投球回をクリアした。「ここ3試合は配球面で反省点が多かったので、的を絞らせないように投げた。カーブやチェンジアップを使いつつ、タイミングをうまく外せた」と納得の表情で振り返った。自身に勝