「広島−中日」（１３日、マツダスタジアム）広島・ファビアンが２０試合ぶりとなる１６号２ランを放ち、リードを広げた。２点リードの五回だ。２死一塁で打席を迎えた。カウント１−２からの４球目。高橋宏が投じた低めの変化球を捉えると、打球は放物線を描いて左中間席へ。打った瞬間に本塁打を確信したファビアンは、打球を見送りながらゆっくりと歩き出し、ベンチに向かってド派手なガッツポーズを繰り出した。高橋宏