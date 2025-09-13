ＮＡＳＡの火星探査車「パーサビアランス」は２０２４年７月、「シェヤバ・フォールズ」という岩石に「ヒョウ柄の斑点」を発見した/NASA/JPL-Caltech/MSSS（ＣＮＮ）火星探査車「パーサビアランス」が２０２４年に採取した岩石にみられたヒョウ柄の斑点は、古代の生命によって作られた可能性がある。米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）は１０日、科学者たちがそう考えていると発表した。研究チームはこの新たな分析に関する査読済み論文をネ