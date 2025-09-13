窪塚愛流（21）が13日、都内で、映画「こんな事があった」（松井良彦監督）の公開初日舞台あいさつに登壇した。東日本大震災から10年後の福島県を舞台に、震災と原発事故をきっかけに離散した家族と、青春を奪われた若者たちを描いたオリジナルストーリー。松井監督（69）にとって18年ぶりの最新作となった。窪塚は前田旺志郎（24）演じる主人公アキラの友人で、孤独を抱える真一役を務めた。震災当時は小1だった。「帰りのあいさ