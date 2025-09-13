歌手美川憲一（79）が13日、インスタグラムを更新。洞不全症候群（どうふぜんしょうこうぐん）を公表し、休養を発表した。関係者によると、現在は入院しているが普通に会話もできている状態で、命に別状はないという。美川はインスタグラムで「皆様へこの度私事で恐縮ですが、最近めまい等があり検査しましたら、洞不全症候群（どうふぜんしょうこうぐん）と解りました」と病室で撮影したとみられる写真を投稿した。続けて「9月1