フジテレビの動画配信サービス・FODでは、人気韓国俳優パク・ヒョンシクの初のファンコンサート『パク・ヒョンシク 2025 FANCON [BEGINNING]』の模様を独占配信する。『パク・ヒョンシク 2025 FANCON [BEGINNING]』韓国ドラマ『埋もれた心』や、『ドクタースランプ』、『相続者たち』、『花郎＜ファラン＞』、『ハピネス』、『ドクタースランプ』、『TWELVE トゥエルブ』など、数多くのヒット作に出演し、韓国内外で高い人気を誇る