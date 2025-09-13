尚弥が名古屋で闘魂点火だ！ボクシング・３大世界戦（１４日、愛知・ＩＧアリーナ）の前日計量が１３日、名古屋市市内で日本初の有料公開形式で行われた。スーパーバンタム級（上限体重５５・３キロ）４団体統一タイトルマッチは４団体統一王者・井上尚弥（３２＝大橋）は５５・２キロ、挑戦者のＷＢＡ同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０＝ウズベキスタン）は５５・０キロ。井上は満員１４９２人の観衆に「いつも