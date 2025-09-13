９月１３日の中山メイン・初風Ｓ（３歳上３勝クラス、ダート１２００メートル＝１０頭立て）は、再びダートに矛先を向けたユキマル（牡５歳、美浦・尾形和幸厩舎、父グレーターロンドン）が好位から押し切ってオープン入りを決めた。勝ち時計は１分９秒９（重）。好位の内で脚をためるロスのない立ち回り。直線では早めに抜け出し、ドンレパルスの追撃を鼻差で制した。丹内祐次騎手は「楽にポジションを取れましたし、本当にス