※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ草太は同僚・芹との関係を疑われ夫婦関係の危機に直面しますが、真に関係していたのは藤枝と芹でした。その後、芹は草太を無視し、草太は内心安堵。実は転職後、低収入になると伝えた夫でしたが、それは芹の本心を探るための鎌かけ。芹が惹かれていたのは肩書きつきの自分だったと確信します。一週間前、草太は妻に退職届