北朝鮮の金正恩総書記は新たな迎撃システムや狙撃部隊の訓練を視察し、通常戦力の「現代化」を進める考えを強調しました。北朝鮮の朝鮮中央通信は金総書記が12日までの2日間、新たに開発された迎撃システムの稼働試験などを視察したと13日報じました。稼働試験では敵の対戦車兵器を自動探知し迎撃するシステムの反応性能が検証されたとしていて、金総書記は次の党大会でこうした通常戦力を核戦力と並行して強化していく政策を示す