「一夜限りのゲストとの深夜食」をテーマに、ゲストとの極上トークをメインディッシュに見立て、メニューを選びながら会話を楽しむ番組『ももクロちゃんと！』。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！9月13日（土）放送のゲストは、北極圏から熱帯雨林まで世界を飛び回る“土のスペシャリスト”こと、土壌学者の藤井一至（ふじい・かずみち）。前回、土の大切さと世界中の土の違いを教わったももクロは、さらに奥深い土の世界