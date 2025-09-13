嵐・二宮和也（４２）が１３日、都内で主演映画「８番出口」の大ヒット御礼舞台あいさつに登場した。ピンクのシャツにネイビーのジャケットで登壇すると、イベントが生中継された全国１４３の映画館に向け「本物だよ〜」と手を振った。本作は無限にループする駅の地下道を舞台に、次々と現れる異変を探しながら「８番出口」からの脱出を目指す人気ゲームが原作。上映後のイベントということもあり「みなさんも気になっているか