「国民スポーツ大会・競泳」（１３日、インフロニア草津アクアティクスセンター）男子２００メートル個人メドレーが行われた。昨夏のパリ五輪代表の瀬戸大也（埼玉）が復帰戦に臨み、２分４秒７２で１２位となり予選敗退となった。パリ五輪では同種目で１分５７秒２１をマークしており、大幅に遅れた記録。首位通過した世界選手権代表の西川我咲（東洋大）は、１分５９秒８０で泳いだ。レース後に瀬戸は自身のインスタグラム