Ｎｅｔｆｌｉｘ作品に出演する俳優の出演料に上限設定説が浮上し、バブル論争が収束するか関心を集めていると１２日、韓国メディアのＯＳＥＮなどが報じた。同メディアは、Ｎｅｔｆｌｉｘがオリジナルシリーズのドラマ・映画の出演料の上限を３億ウォン台（約３千万円）に引き下げ、制作費全体を削減し、天井知らずに高騰していた出演料にブレーキをかけるようだと伝えた。 Ｎｅｔｆｌｉｘは、Ｋコンテンツの復興を率い