浦和レッズからベルギー２部のベールスホットに完全移籍した原口元気が、新天地デビューを飾った。現地９月12日に開催されたベルギーリーグ２部の第５節で、ベールスホットはRSCAフューチャーズ戦と敵地で対戦し、２−０で勝利を収めた。この一戦に原口は先発して移籍後初出場を果たすと、67分までプレー。チームの勝利に貢献している。 ベルギーメディア『Het Nieuwsblad』は、「RSCAフューチャーズと対戦したベール