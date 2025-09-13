¼«ÌÇ¤ÎÇÔÀï¡£¤½¤ó¤Ê¸À¤¤Êý¤â¤Ç¤­¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Ï£¹·î13Æü¡¢J£²Âè29Àá¤Ç¤¤¤ï¤­FC¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£29Ê¬¤ËÇò°æÍÛÅÍ¤¬ÀèÀ©ÃÆ¤òÃ¥¼è¡£¹¬ÀèÎÉ¤¯¥ê¡¼¥É¤òÆÀ¤¿¤¬¡¢36Ê¬¤Ë¹ÓÌîÂóÇÏ¤¬´í¸±¤Ê¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì¡£¿ôÅªÉÔÍø¤Î»¥ËÚ¤Ï44Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡££±¡Ý£±¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤ë¡£·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢47Ê¬¤ËµÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤È¡¢50Ê¬¤Ë¥Þ¥ê¥ª¡¦¥»¥ë¥¸¥ª¤¬Áê¼ê¤òÆ§¤ß¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê³Ê¹¥¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¼è¤é¤ì¡¢