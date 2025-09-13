Image: Amazon.co.jp この記事は2024年11月14日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。暮らしに便利なグッズを販売するRISU（リス）の中でも、アウトドアやキャンプ用品の収納で人気なのが「トランクカーゴシリーズ」。おすすめは収納ボックスを重ねて縦に連結できるツールコンテナ「スタックカーゴ