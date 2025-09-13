阪神のハンデG3「第76回チャレンジカップ」が行われ、2番人気のオールナット（牡4＝高野、父サトノダイヤモンド）が中団から抜け出して重賞初制覇。鞍上のジョアン・モレイラ（41）は短期免許初日でいきなり重賞を手にした。道中は9番手付近を追走。直線を向いても周囲に馬が多い状態だったが、狭いスペースを割って抜けると、先に先頭に立ったグランヴィノスを内から残り100メートルでかわして勝ち切った。勝ち時計は1分58秒0