東日本大震災で被災した岩手、宮城、福島3県の「心のケアセンター」が昨年度に対応した相談が約1万6千件に上ることが13日、分かった。減少傾向だが、約10年前のピーク時の7割ほどに達し、支援のニーズが高い状況が続いている。