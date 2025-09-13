訪日外国人客の増加に伴い、空港やホテルでスーツケースの放置が相次いでいる。日本で購入した土産物を入れようとスーツケースを買い替えた際などに捨てていったとみられる。保管場所や処分費用の負担は大きく、希望する人たちに古いスーツケースを無料で提供したり再利用したりするなど、新しい取り組みにも注目が集まっている。（塚本康平、浦上華穂）警察騒ぎも多くの外国人観光客らが行き交う成田空港（千葉）。今月４日、