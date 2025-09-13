秋篠宮家の長男・悠仁さまは9月10日、明治記念館で公的な昼食会に臨まれた。昼食会には石破総理夫妻や衆参両院の議長らが出席。ほか、そのほかにも幼稚園から中学まで付属校に通ったお茶の水女子大学や、筑波大学の関係者、宮内庁の職員など、悠仁さまと関わりのある32人が出席したという。「9月6日には帝国ホテルで皇室の方々やご親戚を招いた私的な夕食会を開催されています。そして10日の公的な昼食会をもって、“一連の成年式