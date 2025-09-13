◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」さりげない一言が原動力になったりする。中日の石川昂弥内野手（２４）は「なってしまったことを後悔しても、どうしようもない。進むしかないんだから」と前を向いた。３日の阪神戦（バンテリンＤ）。不振から２軍調整を経て、７８日ぶりに１軍昇格すると、即スタメンで今季１号を放った。だが、その翌日の練習中に左脇腹を痛めて、５日に登録抹消された。打撃フォームを改造し、自分のス