◆世界陸上第１日（１３日、国立競技場）３４年ぶりに東京で開催される世界陸上が開幕。最初の種目の男女３５キロ競歩が行われ、男子では勝木隼人（３４）＝自衛隊体育学校＝が２時間２９分１６秒で自身初の表彰台となる銅メダルを獲得。日本勢メダル１号に輝いた。３０キロを首位で通過した川野将虎（２６）＝旭化成＝は最終盤に苦しみ、１８位だった。女子は１５位の梅野倖子（２２）＝ＬＯＫＯＣ＝が日本勢最高。金メダルは