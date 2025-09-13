セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。今回は2025年9月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「くまのプーさん」レトロメモリーぬいぐるみVol.1を紹介します！ セガプライズ ディズニー「くまのプーさん」レトロメモリーぬいぐるみVol.1  登場時期：2025年9月12日より順次サイズ：全長約15×10×16cm種類：全3種（プー、ティガー、ピグレット）投入店舗：全国のゲーム