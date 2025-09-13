◆第７６回チャレンジカップ・Ｇ３（９月１３日、阪神競馬場・芝２０００メートル、良）暮れの開催から時期が変更され、ハンデ戦となった３歳以上による芝の中距離重賞は１５頭立てで行われ、ジョアン・モレイラ騎手が騎乗した２番人気でハンデ５６キロのオールナット（牡４歳、栗東・高野友和厩舎、父サトノダイヤモンド）が重賞初制覇を飾った。オープン昇級後は３戦して９、３、６着とひと息だったが、今週から短期免許で騎乗