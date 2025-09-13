歌手・GACKT（52）が13日に自身の公式X（旧ツイッター）を更新し、不適切な行為で懲戒免職になった学校職員に怒りをにじませた。沖縄県教育委員会は12日までに、わいせつな内容に加工されると知りながら、卒業アルバムの顔写真を部外者に提供したなどとして、沖縄本島の県立高の30代男性実習助手を懲戒免職処分にしたと発表した。この件について、GACKTは「人として終わってるとしか言いようがない」「教師という尊い職業の